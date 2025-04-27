Командир морпехов доложил Путину о ситуации в Курской области

Временно исполняющий обязанности командира 810-й бригады морской пехоты доложил президенту Владимиру Путину, что разрозненные группы ВСУ еще остались в Курской области.

«Товарищ верховный главнокомандующий, в настоящий момент овладели населенным пунктом Горналь, закрепились на улицах населенного пункта. Населенный пункт находится полностью под нашим контролем, осуществляем зачистку лесных массивов, находящихся на западе и на юге от населенного пункта Горналь, а также от населенного пункта Гуево», — сказал комбриг Путину в репортаже Первого канала.

По словам командира морпехов, в ближайшее время все одиночные и разрозненные группы противника будут уничтожены.

Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину, что разгром украинских формирований, вторгшихся в Курскую область, завершен. Сейчас в освобожденных районах выявляют «одиночных военнослужащих ВСУ, пытающихся укрыться на российской территории», добавил он.