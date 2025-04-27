Опубликовано фото воевавших в Курской области бойцов Северной Кореи

Военный корреспондент Александр Гармаев опубликовал фотографию с бойцами Корейской народной армии, принимавшими участие в освобождении Северной Кореи.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подтвердил участие военных КНДР в боях за Курскую область. Он подчеркнул, что они, действуя плечом к плечу с российскими военными, показали стойкость и героизм.

Это было первое официальное подтверждение российской стороной участия северокорейских военных в боевых действиях. До этого разведки США, Южной Кореи и Украины сообщали о переброске сил КНДР в зону конфликта.

Президент России Владимир Путин в субботу, 26 апреля поздравил российских военнослужащих с освобождением Курской области от ВСУ и поблагодарил их за проявленный героизм.