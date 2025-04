Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что требования о возвращении Украине утраченных ею территорий, включая Крым, являются нелепыми.

«Независимо от того, какую сделку я заключу в отношении России/Украины <...>, The New York Times будет плохо отзываться о ней. Питер Бейкер, очень предвзятый и лишенный таланта журналист The New York Times, последовал требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территорию, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — цитирует ТАСС Трампа.

Трамп ранее допустил признание Крыма в составе России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда официально не признает утрату полуострова.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Москва считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.