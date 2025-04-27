Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что
требования о возвращении Украине утраченных ею территорий, включая Крым,
являются нелепыми.
«Независимо от того, какую сделку я заключу в отношении
России/Украины <...>, The New York Times будет плохо отзываться о ней.
Питер Бейкер, очень предвзятый и лишенный таланта журналист The New York Times,
последовал требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть
себе территорию, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — цитирует
ТАСС Трампа.
Трамп ранее допустил признание Крыма в составе России. Президент
Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда официально не признает
утрату полуострова.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам
референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Москва
считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.