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Военная операция на Украине
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Военная операция на Украине
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Трамп счел нелепым требование о возвращении Крыма Украине

Источник:
ТАСС
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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что требования о возвращении Украине утраченных ею территорий, включая Крым, являются нелепыми.

«Независимо от того, какую сделку я заключу в отношении России/Украины <...>, The New York Times будет плохо отзываться о ней. Питер Бейкер, очень предвзятый и лишенный таланта журналист The New York Times, последовал требованиям своего издателя и написал, что Украина должна вернуть себе территорию, включая, я полагаю, Крым, и другие нелепые требования», — цитирует ТАСС Трампа.

Трамп ранее допустил признание Крыма в составе России. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев никогда официально не признает утрату полуострова.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Украина и западные страны не признали результаты голосования. Москва считает вопрос принадлежности Крыма закрытым.

Тема: Военная операция на Украине
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Политика #Мир #Военная политика
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