Украина обвинила Россию в краже Колобка

Россия «присвоила» себе сказочного персонажа Колобка, который якобы является украинским, соответствующий пост в соцсетях опубликовала Служба внешней разведки Украины.

Разведывательное ведомство возмутилось тем, что на организованном Русским домом фестивале в Марокко недавно был презентован мультфильм «Колобок» по мотивам известной сказки.

Украинская разведка считает, что популярная сказка про Колобка не может быть русской — в доказательство своего высказывания спецслужба отмечает, что в русском языке якобы нет слова «коло».

«Слово "коло" (круглый) является фонетически и семантически не свойственным русскому языку. На русском он должен быть "круглобоком" или "круглохребетом", ведь слова "коло" — в русском языке нет!», — написало ведомство.

Коло — общеславянское слово со значением «круг». В русском языке много слов, произошедших от него: около, коловорот, колесо, кольцо и ряд других.