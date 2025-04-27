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Украина обвинила Россию в краже Колобка

Источник:
Sibnet.ru
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Россия «присвоила» себе сказочного персонажа Колобка, который якобы является украинским, соответствующий пост в соцсетях опубликовала Служба внешней разведки Украины.

Разведывательное ведомство возмутилось тем, что на организованном Русским домом фестивале в Марокко недавно был презентован мультфильм «Колобок» по мотивам известной сказки.

Украинская разведка считает, что популярная сказка про Колобка не может быть русской — в доказательство своего высказывания спецслужба отмечает, что в русском языке якобы нет слова «коло».

«Слово "коло" (круглый) является фонетически и семантически не свойственным русскому языку. На русском он должен быть "круглобоком" или "круглохребетом", ведь слова "коло" — в русском языке нет!», — написало ведомство.

Коло — общеславянское слово со значением «круг». В русском языке много слов, произошедших от него: около, коловорот, колесо, кольцо и ряд других.

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Жизнь #Общество
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