Найдена связь между снежными лавинами и метастазами рака

Ученые из Северо-Восточного университета в Бостоне нашли странную связь между сходом снежных лавин и поведением живых тканей под механическим воздействием. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.

Компьютерное моделирование показало, что клетки в тканях реагируют на напряжение по принципу цепной реакции — словно снежный пласт перед лавиной. В частности, подобное поведение наблюдалось при метастазировании рака.

При критическом уровне давления локальная перестройка всего четырех-пяти клеток запускает масштабную реорганизацию всей ткани. При этом высвобождаемая при перестройке небольшой группы клеток энергия заставляет соседние клетки повторять этот процесс.

Ранее считалось, что механические изменения в тканях носят локальных характер. Однако новые данные указывают на коллективные изменения на больших участках, которые исследователи назвали «клеточными лавинами».

Ученые полагают, что блокирование лавинообразной перестройки клеток может стать новым способом сдерживания онкологических заболеваний.