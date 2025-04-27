Функция тотальной слежки заработала в Windows 11

Microsoft приступила к массовому развертыванию «шпионской» функции Recall на компьютерах под управлением Windows 11, сообщается в блоге компании.

Данная функция делает снимки экрана и активностей пользователя на ПК с определенным интервалом, сохраняя соответствующие данные, чтобы использовать их для последующего поиска.

Recall входит в апрельский пакет обновлений, не связанных с безопасностью. Функция представлена в качестве «предварительной», чтобы активировать ее одним из первых, требуется включить опцию «Получайте последние обновления, как только они будут доступны».

Разработчики уверяют, что Recall представляет собой улучшенный поиск для операционных систем, которые используют Copilot Plus. Пользователи смогут использовать естественный язык для описания того, что необходимо найти на ПК.

Перед использованием функцию необходимо включить и настроить. Если этого не сделать, Recall не будет выполнять снимки экрана. Кроме того, функцию можно удалить со своего устройства через панель «Включение или отключение компонентов Windows».

После анонса функции весной прошлого года ее раскритиковали многие эксперты. В результате Microsoft усилила систему безопасности Recall, добавив шифрование снимков с помощью модуля Trusted Platform Module и авторизацию через Windows Hello для изменения настроек.