Медведеву показали новейшие боеприпасы. ВИДЕО

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев посетил испытания новых типов реактивных снарядов на полигоне Капустин Яр в Астраханской области. Запись его поездки и выездного совещания доступна на его странице во «ВКонтакте».

Медведев уточнил, что на полигоне в его присутствии проводились пуски новых реактивных снарядов повышенной помехозащищенности и дальнобойных снарядов к нашим основным артиллерийским системам.

Также зампреду Совбеза продемонстрировали работу перспективных средств поражения для реактивной и ствольной артиллерии, барражирующих боеприпасов и беспилотных летательных аппаратов.

Как уточнил Медведев, возрастающая потребность такого оружия обсуждалась на заседании военно-промышленной комиссии, которая состоялась 23 апреля. Мероприятие провел президент и верховный главнокомандующий Владимир Путин.