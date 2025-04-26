ФСБ задержала организатора убийства Москалика

Сотрудники ФСБ задержали агента украинских спецслужб Игната Кузина по подозрению в теракте, в результате которого погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС генерал-лейтенант Ярослав Москалик, сообщил Следственный комитет.

Следователи полагают, что именно Кузин заминировал автомобиль, при подрыве которого погиб генерал. Взрывное устройство, установленное в припаркованном автомобиле, было приведено в действие с территории Украины, оно сработало, когда Москалик вышел из подъезда.

По версии ФСБ, Игнат Кузин был завербован в Киевской области украинскими спецслужбами в апреле 2023 года. В сентябре того же года мужчина уехал в Москву, а в ноябре 2024 года поселился в доме, где проживал генерал.

«Кузин приобрел автомашину, в которую установил самодельное взрывное устройство, компоненты которого изъял из тайника, оборудованного спецслужбами Украины в Московской области», — говорится в сообщении ведомства.

Москалик погиб при подрыве машины Volkswagen Golf в подмосковной Балашихе 25 апреля. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 205 УК (теракт) и части 1 статьи 222.1 УК (незаконное хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Кузин был задержан в Турции, куда он улетел сразу после минирования автомобиля. Его доставили в Москву в здание Следственного комитета. Сейчас Кузина допрашивают, он уже признал свое участие в преступлении и дает показания.