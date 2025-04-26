Папу римского похоронили в храме. ВИДЕО

Церемония погребения папы римского Франциска завершилась в Риме, на ней присутствовал узкий круг лиц, в том числе ряд кардиналов и членов семьи понтифика.

При этом на площади Святого Петра и по пути следования гроба из Ватикана к папской базилике Франциска в последний путь провожали не менее 400 тысяч человек, передает телеканал Rai News.

Перед церемонией погребения состоялась заупокойная месса на площади Святого Петра. Похоронную литургию возглавил кардинал Джованни Баттиста Ре, после выступления кардинала были прочитаны молитвы на разных языках.

На прощание с понтификом приехали более ста иностранных делегаций, в том числе десятки глав государств, включая Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Россию на церемонии представила министр культуры Ольга Любимова.

Франциска похоронили в базилике Санта-Мария-Маджоре, которая является одной из четырех главных папских церквей Рима, расположенных вне территории Ватикана. Могила папы римского представляет собой мраморную плиту с простой надписью «Франциск».

Папа римский умер 21 апреля в возрасте 88 лет. Накануне он выступил с последним обращением к верующим по случаю Пасхи.