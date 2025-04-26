Рублю на майских праздниках спрогнозировали резкое падение

Российская валюта может существенно подешеветь в период майских праздников, предупредил финансовый аналитик Владислав Антонов.

«На предстоящую неделю с 29 апреля по 2 мая 2025 года прогнозируется торговый диапазон для доллара в пределах 80–89,5 рубля», — сказал эксперт в комментарии агентству «Прайм».

Близящийся срок налоговых выплат, который выпадает на 28 апреля, обычно поддерживает рубль, но в текущих реалиях он не так сильно отразится на курсе на фоне повышенной волатильности из-за особенностей торгового календаря Московской биржи в праздничные дни.

По оценке аналитика, такие особенности торгов и длительный период праздничных дней могут спровоцировать дополнительную неопределенность на валютном рынке и в конечном счете привести к резким колебаниям курсов.