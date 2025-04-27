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Россиянам напомнили о двух трехдневных рабочих неделях

Источник:
РИА Новости
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Россиян в конце апреля и начале мая ждут две трехдневные рабочие недели, напомнил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов.

«На последней неделе апреля мы будем работать 28, 29 и 30 апреля. Это будет короткая трехдневная рабочая неделя. Тридцатое апреля — накануне 1 мая, соответственно, это будет короткий рабочий день», — рассказал Нилов РИА Новости.

Затем россиянам предстоит работать с 5 по 7 мая, напомнил законодатель. «Таким образом, в конце апреля и в начале мая у нас будут две трехдневные укороченные рабочие недели», — отметил парламентарий.

Благодаря длинным выходным в мае будет только 18 рабочих дней и 15 дней отдыха, два из которых — праздничные.


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