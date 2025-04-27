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Профессор назвала самый полезный вид пива

Источник:
«Газета.ру»
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Нефильтрованное пиво в умеренных количествах помогает восстановить силы после рабочего дня, рассказала профессор кафедры технологии бродильных производств и виноделия Российского биотехнологического университета Марина Мойсеяк.

Пиво не рекомендуется употреблять при заболеваниях эндокринной системы, таких как сахарный диабет. Здоровые люди иногда могут позволить себе выпить бокал такого напитка вечером. При этом важно отдавать предпочтение темным и нефильтрованным сортам, отметила Мойсеяк в интервью «Газете.ру».

«Полезным признано нефильтрованное пиво, которое содержит питательные вещества. Например, благодаря наличию в составе витаминов группы В такое пиво оказывает на организм расслабляющее действие и помогает восстановить силы после физических нагрузок или тяжелого рабочего дня. В холодильнике оно может храниться три-пять дней», — уточнила профессор.

Она предупредила, что «разрешенный» бокал пива не нужно дополнять никакими закусками. В сухариках, чипсах, орешках и вяленной рыбе в избытке содержится соль. Употребление таких продуктов вместе с пивом может стать причиной задержки воды в организме, и как следствие, отеков.


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Жизнь #Еда #Здоровье
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