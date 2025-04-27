Врач рассказал о полезных весенних привычках

Весной человеку стоит начать больше гулять, проводить время на солнце, а также добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, посоветовал врач-невролог Владимир Мартынов.

«Весна — отличное время пересмотреть свои привычки. На улице теплеет, световой день увеличивается — это естественный повод начать больше гулять, проводить время на солнце. Регулярные прогулки помогают справиться с зимней апатией, укрепляют сосуды и нормализуют сон», — сказал Мартынов в интервью РИА Новости.

Также невролог порекомендовал добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, пить достаточно воды.

«Весна — хороший момент, чтобы отказаться от вредных привычек и вернуть здоровый режим дня: вставать пораньше, уменьшить вечернюю "зависимость" от экранов, уделять время физической активности», — заключил Мартынов.