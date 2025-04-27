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Врач рассказал о полезных весенних привычках

Источник:
РИА Новости
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Весной человеку стоит начать больше гулять, проводить время на солнце, а также добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, посоветовал врач-невролог Владимир Мартынов.

«Весна — отличное время пересмотреть свои привычки. На улице теплеет, световой день увеличивается — это естественный повод начать больше гулять, проводить время на солнце. Регулярные прогулки помогают справиться с зимней апатией, укрепляют сосуды и нормализуют сон», — сказал Мартынов в интервью РИА Новости.

Также невролог порекомендовал добавить в рацион больше свежих овощей и зелени, пить достаточно воды.

«Весна — хороший момент, чтобы отказаться от вредных привычек и вернуть здоровый режим дня: вставать пораньше, уменьшить вечернюю "зависимость" от экранов, уделять время физической активности», — заключил Мартынов.


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Twilight88

Так уже фантазия заканчивается, сейчас кто слаще языком шлифанет по скрепам, тот к кормушке поближе

Alex B 69

Согласен с каждым словом. Такой пошлый кринж.. 😕