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Минтранс предложил запретить парковку самокатов на тротуаре

Источник:
Sibnet.ru
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Минтранс разрабатывает поправки в правила дорожного движения, которые предусматривают запрет на стоянку средств индивидуальной мобильности на тротуаре, пешеходной и велосипедной дорожках, сообщил замминистра транспорта Виктор Тимофеев.

Кроме этого, электросамокаты в поправках предлагается запретить оставлять в других местах населенных пунктов, где нет специального знака или разметки, разрешающих их парковку, пишет РИА Новости.

Минтранс при этом считает, что предложение о закреплении обязанности по парковке СИМ в специально отведенных местах и установление штрафа за несоблюдение этого требования не нуждается в дополнительном правовом регулировании.

Гражданско-правовой договор и положения Гражданского кодекса уже наделили этими полномочиями юридических лиц, которые сдают в аренду электросамокаты, уточнило ведомство. В частности, операторы кикшеринга могут выписывать штрафы пользователям.

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