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Россия оценила вклад военных КНДР в освобождение Курской области

Источник:
Sibnet.ru
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Северокорейские военные внесли существенный вклад в освобождение Курской области от ВСУ, сообщил российский МИД.

Ведомство уточнило, что корейские бойцы «проливали кровь» в соответствии с положениями Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, вступившего в силу 4 декабря 2024 года.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ. По его словам, российские военные вернули контроль над последним населенным пунктом — селом Горналь.

Герасимов также отметил профессионализм, стойкость и героизм северокорейских военных при освобождении российского региона. При этом их численность и конкретные боевые задачи официально никогда не назывались.

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Оборона #Армия #Конфликты
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