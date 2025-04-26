Северокорейские военные внесли существенный вклад в освобождение Курской области от ВСУ, сообщил российский МИД.

Ведомство уточнило, что корейские бойцы «проливали кровь» в соответствии с положениями Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, вступившего в силу 4 декабря 2024 года.

Ранее глава Генштаба Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от ВСУ. По его словам, российские военные вернули контроль над последним населенным пунктом — селом Горналь.

Герасимов также отметил профессионализм, стойкость и героизм северокорейских военных при освобождении российского региона. При этом их численность и конкретные боевые задачи официально никогда не назывались.