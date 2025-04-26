Марсоход Curiosity впервые сфотографировали с орбиты

Специалисты NASA впервые сфотографировали марсоход Curiosity с орбиты, снимок аппарата опубликован на сайте агентства.

Уникальная фотография сделана 28 февраля 2025 года, когда марсоход преодолевал очередной отрезок пути по направлению к новому месту научной работы на Красной планете, отмечается в сообщении.

Снимок с орбиты сделан камерой HiRISE, установленной на орбитальном аппарате NASA Mars Reconnaissance Orbiter. Камера снимает в черно-белом цвете с цветной полосой по центру кадра, Curiosity попал в зону черно-белого изображения.

Путь марсохода Curiosity с орбиты Фото: © NASA

Исследователи уточнили, что скорость продвижения Curiosity по местности зависит от рельефа и характера почвы. В момент снимка марсоход перемещался со скоростью 2,6 метра в минуту, а протяженность видимой на фото колеи составляла примерно 320 метров.

Данный путь Curiosity проделал со 2 февраля за 11 подходов, при этом каждый отрезок маршрута тщательно прорабатывается командой NASA и только затем аппарат получает соответствующую команду.