Российские банки столкнулись с дефицитом валюты

Дефицит долларов нового образца возник в крупных российских банках. Проблема связана с финансовыми ограничениями — из-за них новые купюры почти не поступают на территорию России.

В результате граждане, которые хотят поехать за границу в туристических целях, сталкиваются с трудностями при обмене валюты, пишет «Газета.Ru». Дело в том, что в некоторых странах старые доллары уже либо не принимают, либо обменивают с удержанием процентов.

«После прекращения официальных поставок наличной валюты из США банки работают с теми запасами, которые остались в обороте, — это в первую очередь старые купюры, выпущенные до 2013 года», — уточнил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Новые доллары, если они есть в банковских обменниках, продаются с наценкой или по менее выгодному курсу. В некоторых банках разница в стоимости купюр нового и старого образца достигает шести рублей.

В настоящее время ряд финансовых организаций начали обменивать старые доллары с дисконтом либо вводят комиссии, которые могут достигать 5 тысяч рублей за купюру номиналом 50 или 100 долларов.

При этом по закону вся валюта США является законным платежным средством, независимо от того, когда она была выпущена. Отказывать в обмене купюр старого образца российские банки не имеют права.