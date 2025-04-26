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Российские банки столкнулись с дефицитом валюты

Источник:
Sibnet.ru
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Дефицит долларов нового образца возник в крупных российских банках. Проблема связана с финансовыми ограничениями — из-за них новые купюры почти не поступают на территорию России.

В результате граждане, которые хотят поехать за границу в туристических целях, сталкиваются с трудностями при обмене валюты, пишет «Газета.Ru». Дело в том, что в некоторых странах старые доллары уже либо не принимают, либо обменивают с удержанием процентов.

«После прекращения официальных поставок наличной валюты из США банки работают с теми запасами, которые остались в обороте, — это в первую очередь старые купюры, выпущенные до 2013 года», — уточнил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.

Новые доллары, если они есть в банковских обменниках, продаются с наценкой или по менее выгодному курсу. В некоторых банках разница в стоимости купюр нового и старого образца достигает шести рублей.

В настоящее время ряд финансовых организаций начали обменивать старые доллары с дисконтом либо вводят комиссии, которые могут достигать 5 тысяч рублей за купюру номиналом 50 или 100 долларов.

При этом по закону вся валюта США является законным платежным средством, независимо от того, когда она была выпущена. Отказывать в обмене купюр старого образца российские банки не имеют права.

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GammiPluh

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jeryakob

Дать наворовать, свалить, а потом искать. Отличнвй план. Надежный как швейцарские часы

Tyryk Makto

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Twilight88

Так уже фантазия заканчивается, сейчас кто слаще языком шлифанет по скрепам, тот к кормушке поближе