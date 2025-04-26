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Ведущий конструктор российских систем РЭБ погиб от взрыва

Источник:
Sibnet.ru
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Руководитель конструкторского бюро Брянского электромеханического завода и ключевой разработчик систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Красуха» Евгений Рытников погиб от взрыва.

Инцидент произошел в Брянске ночь на 18 апреля, пишет телеграм-канал Mash. Автомобиль Рытникова взорвали при помощи самодельного взрывного устройства, которое неизвестные установили под днищем машины.

Взрыв произошел, когда Рытников вместе со своим коллегой садился в салон авто. По предварительной информации, взрывное устройство было начинено поражающими элементами. Рытников и его коллега скончались на месте происшествия.

«Красуха-4» —комплекс радиоэлектронной борьбы, предназначенный для подавления радиолокационных станций противника, вывода из строя авиационной и спутниковой разведки, защиты от высокоточного оружия. Первые комплексы были поставлены в армию в 2012 году.

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