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Трамп отреагировал на убийство генерала Москалика

Источник:
Sibnet.ru
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Президент США Дональд Трамп назвал резонансным убийство заместителя начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

«Это крупное дело. Я изучу это», — сказал он журналистам на борту своего самолета на пути из Вашингтона в Рим, куда он полетел для участия в церемонии прощания с папой римским.

При этом Трамп узнал об инциденте от журналистов. Он задал репортерам уточняющие вопросы, в том числе спросил, где произошло убийство, передает ТАСС.

Москалик 25 апреля погиб в результате взрыва автомобиля у дома №2 по бульвару Нестерова в подмосковной Балашихе. По предварительным данным, взрыв произошел из-за срабатывания самодельного взрывного устройства, начиненного поражающими элементами.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что убийство генерала следует рассматривать как террористическую атаку. СК РФ возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство) и статье 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ).

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Политика #Мир
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