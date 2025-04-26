Нейросеть притворилась живой ведущей радиостанции

Австралийская радиостанция CADA в течение полугода использовала в эфирах нейросеть, которая притворялась живой ведущей.

Станция тайно создала ведущую по имени Ти с помощью искусственного интеллекта. Нейросеть вела шоу по четыре часа в день с понедельника по пятницу. При этом на сайте радиостанции не упоминалось, что Ти не является настоящим человеком, пишет Independent.

«Если ваш день выглядит немного скучно, позвольте Ти и CADA стать энергией и атмосферой, которые поднимут вам настроение», — говорится на странице шоу, где также есть поддельная фотография ведущей.

Настоящая личность Ти была раскрыта после того, как слушатели усомнились, что ведущая — реальный человек. В частности, пользователи выяснили, что у Ти нет фамилии и биографии, а некоторые слова в разных эфирах она произносит с одинаковой интонацией.

Только после этого руководство медиахолдинга, в который входит CADA, признало использование нейросети для создания голоса ведущей. В ответ на заявление слушатели раскритиковали радиостанцию за обман.