Названы даты основного периода ЕГЭ

Основной период единого государственного экзамена в России пройдет с 23 мая по 23 июня сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в телеграм-канале ведомства.

«Последние звонки состоятся 24 мая, выпускные — 28 июня», — уточнил Кравцов в ходе выступления на Всероссийском совещании региональных министров образования.

Во время торжественных мероприятий в школах предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна, выступления родителей учеников, а также чествование многодетных семей. Регионам уже поручено обеспечить меры безопасности.

В 2025 году самыми популярными предметами по выбору у сдающих экзамен в этом году стали обществознание, информатика и биология. При этом увеличилось число школьников, выбравших физику и химию.