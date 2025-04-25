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Названы даты основного периода ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Основной период единого государственного экзамена в России пройдет с 23 мая по 23 июня сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в телеграм-канале ведомства.

«Последние звонки состоятся 24 мая, выпускные — 28 июня», — уточнил Кравцов в ходе выступления на Всероссийском совещании региональных министров образования.

Во время торжественных мероприятий в школах предусмотрены церемония поднятия флага и исполнение гимна, выступления родителей учеников, а также чествование многодетных семей. Регионам уже поручено обеспечить меры безопасности.

В 2025 году самыми популярными предметами по выбору у сдающих экзамен в этом году стали обществознание, информатика и биология. При этом увеличилось число школьников, выбравших физику и химию.

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Жизнь #Образование
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