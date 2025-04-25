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Сын замдиректора ЦРУ погиб в зоне СВО

Источник:
Sibnet.ru
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Майкл Глосс
Майкл Глосс
Фото: © соцсети Майкла Глосса

Сын замдиректора Центрального разведывательного управления (ЦРУ) по цифровым инновациям Майкл Глосс погиб в зоне проведения специальной военной операции.

Он сражался в составе 137-го полка Воздушно-десантных войск Российской Федерации и был убит в апреле 2024 года во время штурма в Донецкой народной республике в районе населенных пунктов Раздоловка и Веселое, пишет Baza.

Отец юноши Ларри Глосс является ветераном ВМС США и главой компании Security Information Systems, разрабатывающей программное обеспечение для Пентагона. Мать Джулианна Галлина Глосс в 2024 году стала замдиректора управления ЦРУ по цифровым инновациям.

Глосс-младший был студентом колледжа, но в начале 2023 года бросил учебу и уехал из США. Вначале американец отправился в Италию, затем в Израиль и Турцию. В Стамбуле Глосс сделал российскую визу и уехал в Россию.

Известно, что он посещал Крым, был во Владикавказе. В своих социальных сетях Глосс писал, что собирается получить российское гражданство. В середине 2023 года он подписал контракт с ВС РФ и отправился на фронт.

В сентябре 2023 года в единой медицинской информационно-аналитической системе (ЕМИАС) появилась учетная запись с данными Майкла Александра Глосса, его адресом был указан пункт отбора на контрактную службу в Москве.

В опубликованном в соцсетях некрологе, написанном семьей Глосса, уточняется, что он погиб 4 апреля 2024 года, при этом похоронить американца смогли только спустя восемь месяцев после гибели.

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Оборона #Армия #Конфликты
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