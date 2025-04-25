Раскрыто финальное предложение Трампа по Украине

Опубликован полный список предложений США по российско-украинскому урегулированию, который специальный посланник президента США Стив Уиткофф 17 апреля представил европейским коллегам на переговорах в Париже.

Он включает признание Крыма российским, снятие с России санкций и невступление Украины в НАТО. В свою очередь, Киев должен получить гарантии безопасности, а также вернуть контроль над Запорожской АЭС при участии США, пишет агентство Reuters.

В рамках плана Трампа стороны также должны ввести режим постоянного прекращения огня и приступить к переговорам о технических аспектах предоставления гарантий безопасности Украине.

Государствами-гарантами будет специальная группа европейских государств, к которой также при желании смогут присоединиться другие страны. При этом Украина может претендовать на членство в Евросоюзе.

США при этом признают российский контроль над Крымом, Луганском, контролируемыми частями Запорожской, Донецкой и Херсонской областей. Киев возвращает себе территорию в Харьковской области.

Украина также возвращает контроль над Запорожской атомной электростанцией через контроль и управление станцией со стороны США, с распределением электроэнергии в обе стороны. Еще одно условие — беспрепятственный проход по реке Днепр для Украины.