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Трамп заявил, что Крым останется российским

Источник:
Time
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Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

«Крым останется у России. И Зеленский это понимает», — сказал американский лидер интервью журналу Time.

По словам Трампа, «все понимают», что Крым уже давно в составе России. Он отметил, что большинство людей в Крыму говорят на русском.

При этом глава Белого дома не стал отвечать на вопрос, признают ли США ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области российскими. «Нужно говорить только про Крым, потому что только его всегда и упоминают», — отметил Трамп.

Накануне в Россию для встречи с президентом Владимиром Путиным прибыл спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф, который ранее представил европейским политикам составленный Вашингтоном список предложений по урегулированию украинского кризиса.

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Политика #Мир #Военная политика
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