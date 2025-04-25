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Генерал Генштаба ВС РФ погиб при взрыве машины в Подмосковье

Источник:
Sibnet.ru
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Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик при взрыве автомобиля в Балашихе, сообщил Следственный комитет.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Уголовное дело заведено по статье 105 и статье 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался возле дома № 2 на бульваре Нестерова Балашихи. В этот момент мимо него проходил генерал. Взрывной волной его отбросило в сторону на несколько метров, рассказали очевидцы.

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GammiPluh

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Kukuh88

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Tyryk Makto

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