Генерал Генштаба ВС РФ погиб при взрыве машины в Подмосковье

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Ярослав Москалик при взрыве автомобиля в Балашихе, сообщил Следственный комитет.

По предварительным данным, сработало самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Уголовное дело заведено по статье 105 и статье 222.1 УК (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ).

Автомобиль Volkswagen Golf взорвался возле дома № 2 на бульваре Нестерова Балашихи. В этот момент мимо него проходил генерал. Взрывной волной его отбросило в сторону на несколько метров, рассказали очевидцы.