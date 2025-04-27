Найдено различие в переживании грусти у мужчин и женщин

Мужчины и женщины в состоянии грусти ведут себя совершенно по-разному, выяснили психологи из Нью-Йоркского университета.

Исследования показали, что мужчины в окружении людей склонны маскировать грусть повышенной общительностью. Они чаще улыбаются, активно жестикулируют, приводит журнал Emotion отчет ученых.

Женщины же при тех же обстоятельствах демонстрируют противоположное поведение. Они реже улыбаются и эмоционально отстраняются от окружающих их людей.

Психологи объяснили этот феномен социальными нормами. Мужчины стремятся скрыть свою эмоциональную уязвимость за повышенной активностью. Общественный стереотип вынуждает их выглядеть сильными.

Женщины же чувствуют меньшее социальное давление и поэтому они не скрывают грусть. Общество считает женскую грусть «допустимой эмоцией».