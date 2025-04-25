Эксперт усомнился в повышении доступности ипотеки до 2027 года

Ставки по ипотеке вряд ли станут привлекательнее для россиян до 2027 году, считает профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов.

Текущую ключевую ставку в размере 21% профессор считает заградительной для заемщиков. При этом ставки по рыночной ипотеке достигают еще больших значений. Кроме того, отмена комиссий при выдаче госипотеки вызывает недовольство у банков, что также приводит к сокращению выдач, рассказал Сафонов в интервью каналу «Москва 24».

Вместе с тем и застройщики не могут понизить расценки на жилье, ведь их доход идет в том числе и на погашение банковских кредитов. «В итоге слишком большая цена делает приобретение жилья за собственные средства возможным лишь для небольшой части населения, а высокие ставки не позволяют оформлять ипотечный кредит», — пояснил Сафонов.

Такая тенденция, по мнению эксперта, сохранится и в следующие два года. Свой прогноз Сафонов объясняет тем, что замедлить инфляцию до целевых 4% к этому времени маловероятно.