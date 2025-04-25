Британия передумала отправлять войска на Украину

Правительство Великобритании может отказаться от планов по отправке своих военнослужащих на Украину в качестве миротворцев, пишет газета The Times со ссылкой на источники.

«Риски слишком высоки, а сил недостаточно для такой задачи. Соединенное Королевство всегда исходило из этого. Это Франция выступала за большую демонстрацию силы», — рассказал изданию источник.

Газета отмечает, что отказ от планов размещения иностранных контингентов на Украине после прекращения огня рассматривается как уступка Москве, способствующая скорейшему завершению мирных переговоров.

Европейские союзники Киева сосредоточатся на оказании Украине военной помощи и восстановлении страны, а также осуществлении воздушных и морских миссий, уточнили источники.