Трамп заявил, что Россия не претендует на всю Украину

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия пошла на большую уступку в процессе урегулирования конфликта на Украине и не претендует на всю украинскую территорию.

Журналисты спросили Трампа, на какие уступки идет Россия в деле мирного урегулирования на Украине. «Прекращение войны, прекращение захвата всей страны — довольно большая уступка», — приводит ТАСС заявление Трампа.

Президент США также отметил, что Украина потеряла много территорий, восстановить контроль над которыми было бы очень сложно. Трамп дал понять, что вопрос с принадлежностью Крыма по сути уже решен и он не будет заниматься его возвратом Украине, как того хотели бы в Киеве.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, но есть моменты, требующие согласования.