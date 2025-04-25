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Трамп заявил, что Россия не претендует на всю Украину

Источник:
ТАСС
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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия пошла на большую уступку в процессе урегулирования конфликта на Украине и не претендует на всю украинскую территорию.

Журналисты спросили Трампа, на какие уступки идет Россия в деле мирного урегулирования на Украине. «Прекращение войны, прекращение захвата всей страны — довольно большая уступка», — приводит ТАСС заявление Трампа.

Президент США также отметил, что Украина потеряла много территорий, восстановить контроль над которыми было бы очень сложно. Трамп дал понять, что вопрос с принадлежностью Крыма по сути уже решен и он не будет заниматься его возвратом Украине, как того хотели бы в Киеве.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявил, что Москва готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, но есть моменты, требующие согласования.


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Политика #Мир #Военная политика
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