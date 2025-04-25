Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке

Совет директоров Банка России в пятницу, 25 апреля примет решение по ключевой ставке. ЦБ может сменить умеренно жесткий сигнал на нейтральный, считают эксперты.

На предыдущем заседании в марте Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых, указав, что может рассмотреть ее повышение, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели по инфляции в 4%.

Эксперты ожидают сохранения ключевой ставки Банка России на уровне 21% при позитивном прогнозе. Но они полагают, ЦБ может сменит умеренно жесткий сигнал на нейтральный. «Признаков охлаждения экономики становится все больше, особенно в отдельных секторах», — рассказала ТАСС старший аналитик УК «Первая» Наталья Ващелюк.

«В марте также было зафиксировано снижение денежной массы, что подтверждает движение экономики в направлении будущего снижения инфляции. Рубль укрепился примерно на 20% с конца прошлого года и пока сохраняет сильные позиции даже при значительном падении цен на нефть», — отметила аналитик.

По ее словам, «нейтральный сигнал означает, что регулятор на следующих заседаниях будет анализировать выходящие данные и может принять любое из трех решений: сохранить, понизить или повысить ключевую ставку».