НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Лавров заявил о готовности России заключить сделку по Украине

Источник:
Sibnet.ru
817 9

Россия готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, но есть моменты, требующие согласования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на текущей неделе.

«Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить», — сказал Лавров в интервью телекомпании CBS.

Глава МИД России отметил, что Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса.

Накануне в Лондоне сорвались переговоры глав МИД США, Франции, Великобритании и Украины. Киев не пожелал принимать предложение Вашингтона об уступке территорий России.

Еще по теме
Британия передумала отправлять войска на Украину
Трамп заявил, что Россия не претендует на всю Украину
МИД России обвинил Зеленского в срыве переговоров
Песков назвал условие для прекращения конфликта на Украине
смотреть все
Политика #Мир #Военная политика
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru
Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия
Глава АвтоВАЗа призвал расследовать низкие цены «китайцев»
Трамп понадеялся на мирное соглашение уже на этой неделе
Обсуждение (9)
Картина дня
Генерал Генштаба ВС РФ погиб при взрыве машины в Подмосковье
Трамп заявил, что Россия не претендует на всю Украину
Британия передумала отправлять войска на Украину
Гимнастке отказали в нейтральном статусе из‑за фото с Винер
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
32
Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией
23
Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия
21
Британия и Франция согласились на потерю Украиной территорий
21
МИД выразил протест из‑за намерения Японии использовать активы России
20
Россия нанесла мощнейший удар по промышленным объектам Украины