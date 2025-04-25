Лавров заявил о готовности России заключить сделку по Украине

Россия готова к заключению соглашения по урегулированию конфликта на Украине, но есть моменты, требующие согласования, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил надежду на то, что сделка по урегулированию на Украине будет достигнута на текущей неделе.

«Президент США верит, и я думаю, справедливо, что мы движемся в правильном направлении. Заявление президента упоминало сделку, и мы готовы к достижению сделки. Но есть определенные точки и элементы, которые следует донастроить», — сказал Лавров в интервью телекомпании CBS.

Глава МИД России отметил, что Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто понимает необходимость устранения коренных причин украинского кризиса.

Накануне в Лондоне сорвались переговоры глав МИД США, Франции, Великобритании и Украины. Киев не пожелал принимать предложение Вашингтона об уступке территорий России.