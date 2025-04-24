АвтоВАЗ отзовет Vesta и Largus без экстренной кнопки

АвтоВАЗ объявил об отзыве более 22,7 тысячи автомобилей Lada Vesta и более 24,4 тысячи автомобилей Lada Largus, которые были реализованы в период с октября 2021 года по август 2023 года, сообщил Росстандарт на своем сайте.

«Отзыву подлежат 22 731 автомобиль Lada Vesta и 24 408 автомобилей Lada Largus. Причина отзыва: отсутствие блока управления системой вызова экстренных оперативных служб», — говорится в сообщении.

На всех автомобилях проведут плановую установку блока управления системой вызова экстренных оперативных служб. Все работы для владельцев этих автомобилей будут проводиться бесплатно.

Уполномоченные представители изготовителя должны проинформировать владельцев транспортных средств об отзывной программе по телефону или путем рассылки электронных писем, уточнило ведомство.

Владельцы имеют право самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить на сайте Росстандарта, сопоставив VIN-код собственной машины с перечнем автомобилей в рамках отзывной программы, подпадает ли транспортное средство под отзыв.