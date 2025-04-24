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Назван простой способ продлить жизнь

Источник:
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour
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Регулярные поездки на велосипеде снижают риск смерти и потребность в долговременном уходе в пожилом возрасте, выяснили японские ученые. Результаты исследования опубликованы в журнале Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour.

Ученые проанализировали данные о здоровье и физической активности жителей Японии с 2013 по 2023 год. Оказалось, что пожилые участники, которые чаще использовали велосипед в начале наблюдения, реже сталкивались с серьезными нарушениями здоровья в последующие годы.

Однако улучшения фиксировались не только у тех, кто продолжал кататься, но и у людей, которые начали делать это позже. Наиболее заметное снижение рисков было у пожилых людей без водительских прав, которые активнее использовали велосипед в повседневной жизни.

Исследователи подчеркнули, что велопрогулки не только повышают уровень физической активности, но также помогают улучшить психоэмоциональное состояние и сохранить независимость в пожилом возрасте.

Авторы исследования призвали власти развивать инфраструктуру и социальные инициативы, чтобы сделать езду на велосипеде более безопасной и привлекательной для старшего поколения.

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Жизнь #Здоровье
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