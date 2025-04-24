НАВЕРХ
#Деньги #Недра и ТЭК #Авиа #Транспорт и дороги #Торговля #IT-бизнес #Продукты #Рынок труда #Квадраты #Промзона #Санкции

Резервы России побили исторический рекорд

Источник:
Sibnet.ru
249 0

Золотовалютные резервы России с 11 по 18 апреля выросли до 681,3 миллиарда долларов, достигнув нового исторического максимума, сообщил Центробанк РФ на своем сайте.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 18 апреля составили 681,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 25,5 миллиарда, или на 3,9%, главным образом из-за положительной переоценки», — говорится в заявлении регулятора.

Неделей ранее международные резервы составляли 655,8 миллиарда долларов. Предыдущий исторический максимум в 658 миллиардов Центробанк зафиксировал 4 апреля. На 1 января 2024 года резервы составляли 598,592 миллиарда долларов.

Золотовалютные резервы — высоколиквидные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

Еще по теме
Порядок начисления детских пособий изменят
Глава ВТБ дал неутешительный прогноз по ключевой ставке
Банки начали ограничивать «невыгодных» владельцев кредиток
Названы сроки запуска платежей в цифровых рублях
смотреть все
Экономика #Деньги
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
«Стань генералом»: новая онлайн-игра на Sibnet.ru
Fox News обозначил Киев частью России
Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия
Глава АвтоВАЗа призвал расследовать низкие цены «китайцев»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые интересные кадры World Press Photo 2025
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Где лучше: Шерегеш или Манжерок
Ворон и ворона: сходства и отличия самых умных птиц
Самое обсуждаемое
26
Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией
23
Минобороны обвинило ВСУ в нарушении пасхального перемирия
21
Британия и Франция согласились на потерю Украиной территорий
21
МИД выразил протест из‑за намерения Японии использовать активы России
19
Трамп понадеялся на мирное соглашение уже на этой неделе