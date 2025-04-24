Резервы России побили исторический рекорд

Золотовалютные резервы России с 11 по 18 апреля выросли до 681,3 миллиарда долларов, достигнув нового исторического максимума, сообщил Центробанк РФ на своем сайте.

«Международные резервы по состоянию на конец дня 18 апреля составили 681,3 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 25,5 миллиарда, или на 3,9%, главным образом из-за положительной переоценки», — говорится в заявлении регулятора.

Неделей ранее международные резервы составляли 655,8 миллиарда долларов. Предыдущий исторический максимум в 658 миллиардов Центробанк зафиксировал 4 апреля. На 1 января 2024 года резервы составляли 598,592 миллиарда долларов.

Золотовалютные резервы — высоколиквидные активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.