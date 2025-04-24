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Порядок начисления детских пособий изменят

Источник:
Sibnet.ru
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Порядок начисления детских пособий в России изменится, сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Изменения вступят в силу с 15 мая 2025 года.

Самым значимым изменением станет сокращение расчетного периода для оценки доходов семьи с одного года до трех или шести месяцев, рассказал парламентарий в комментарии «Российской газете».

«Это особенно значимо для тех, чьи доходы недавно снизились: в таких случаях помощь будет назначаться быстрее, не дожидаясь, пока усредненный годовой доход окажется ниже порогового уровня», — отметил Гаврилов.

Также вводится нормативный порог превышения прожиточного минимума, при котором семья все равно может претендовать на получение пособия. Конкретный лимит превышения пока не назван.

Ранее даже минимальное превышение автоматически лишало семью права на поддержку. Теперь эта проблема будет решена. Кроме этого, будет пересмотрена методика расчета дохода семьи. Его будут считать по фактической сумме полученных средств, с учетом уплаченных налогов.

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