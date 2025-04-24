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Мост из темной материи нашли в кластере Персея

Источник:
Sibnet.ru
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Международная команда астрономов нашла в скоплении галактик Персея структуру, которую исследователи назвали «мостом из темной материи».

Скопление Персея, расположенное в 240 миллионах световых лет от Земли, содержит массу, эквивалентную 600 триллионам Солнц. Долгое время астрономы считали его стабильной структурой, завершившей этап активных столкновений.

Однако данные с телескопа Subaru показали аномальные свидетельства гравитационного столкновения, произошедшего около 5 миллиардов лет назад. Чтобы объяснить аномалию, ученым потребовалось найти следы катастрофы.

«Это то недостающее звено, которое мы искали. Все странные формы и завихрения газа, наблюдаемые в скоплении Персея, теперь обретают смысл в контексте крупного слияния», — пояснил соавтор исследования Джеймс Джи, его цитирует журнал Nature Astronomy.

Мост протяженностью примерно в 1,4 миллиона световых лет находится к западу от NGC 1275, центральной галактики скопления Персей. Он связывает между собой две галактики кластера, столкнувшиеся в далеком прошлом.

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Топ комментариев

Kukuh88

Вроде должен был место папы римского занять, похоже переиграли)

DADMAL

Ой ! Все это напоминает фильмы особенно про камбоджу где власть военных только внутри страны делай что...

GammiPluh

Закончились запасы советских трансформаторов? Из-за недостатка переводить всю страну на другой стандарт...

physx

Просто станцевать на могиле их родственников, подумаешь не накурились и не набухались же