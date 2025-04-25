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Новорожденных в Кемерове одели в военную форму

Источник:
Sibnet.ru
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Новорожденных выписывают в военной форме в роддоме имени Ю. А. Атаманова в Кемерове — фотографии опубликованы в VK-сообществе роддома.

Акцию приурочили к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. В рамках этой «доброй и трогательной традиции» медсестры одевают младенцев на выписку в военные плащ-палатки и пилотки.

В посте сотрудники предложили любой желающей матери присоединиться к акции и нарядить своего малыша в этот «символический наряд».

«Такая инициатива призвана напомнить о связи поколений, о мужестве защитников Отечества и о том, что даже самый маленький гражданин России — часть большой истории», — говорится в публикации.

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