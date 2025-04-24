Телевизоры «Яндекса» получат неотключаемую рекламу

Телевизоры с операционной системой YaOS получат неотключаемую рекламу, которая будет выводиться поверх эфирного телевидения и онлайн-кинотеатров.

Фирменную прошивку YaOS компания рассматривает как новый сегмент рекламного рынка, пишет CNews. Заказать рекламу в YaOS можно будет через платформу «Директ».

Рекламодатели могут запускать рекламные кампании в видеоконтенте, который пользователи смотрят с умных телевизоров. Большой формат изображения и включенный звук обеспечивают высокую заметность рекламного сообщения, подчеркнула пресс-служба «Яндекса».

При этом видеорекламой разработчики решили не ограничиваться — в телевизорах также появится баннерная реклама, получившая название «ТВ-билборд». Баннер показывается при включении телевизора, под строкой поиска и на странице выбора ТВ-каналов.

Платформа YaOS дебютировала в апреле 2020 года. К настоящему моменту YaOS устанавливают 34 производителя телевизоров. Парк телевизоров с операционной системой «Яндекса» в настоящее время оценивается в 5 миллионов штук.