WhatsApp усилит защиту личных переписок

Разработчики мессенджера WhatsApp представили специальную функцию для групповых чатов, которая усилит защиту личных переписок.

Новая настройка станет идеальным решением для групп взаимопомощи и других сообществ, где малознакомые люди обсуждают деликатные темы, отмечается в официальном блоге мессенджера.

Функция «Расширенная защита конфиденциальности в чате» запрещает всем участникам группы экспортировать чаты, автоматически загружать медиафайлы на телефон и использовать умные функции в сообщениях.

Никто из участников таких чатов не сможет поделиться контентом из переписки за ее пределами, в результате все участники будут чувствовать себя увереннее и безопаснее, подчеркнули разработчики.

Чтобы активировать функцию, необходимо нажать на название нужного чата и выбрать настройку «Расширенная защита конфиденциальности». При этом на этапе тестирования она может быть доступна не у всех пользователей мессенджера.