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Интернет запустят на всех федеральных трассах России

Источник:
Sibnet.ru
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Операторы должны обеспечить покрытие всех федеральных трасс до 2031 года, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на конференции «Телеком Будущего».

«Мы также работаем с регионами над улучшением качества связи вдоль региональных дорог. Некоторые регионы готовы даже софинансировать, давать льготы операторам, чтобы они строили вдоль региональных дорог», — цитирует Шадаева «Российская газета».

Чиновник уточнил, что самый главный вопрос сейчас — синхронизация с регионами по обеспечению энергетикой. В частности, проводится очень большая работа в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Региональные программы, которые принимаются синхронно с нацпроектом, имеют в качестве одного из показателей обеспеченность энергетикой базовых станций, которые будут устанавливаться вдоль федеральных автодорог, подчеркнул Шадаев.

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Топ комментариев

Kukuh88

Вроде должен был место папы римского занять, похоже переиграли)

DADMAL

Ой ! Все это напоминает фильмы особенно про камбоджу где власть военных только внутри страны делай что...

GammiPluh

Закончились запасы советских трансформаторов? Из-за недостатка переводить всю страну на другой стандарт...

physx

Просто станцевать на могиле их родственников, подумаешь не накурились и не набухались же