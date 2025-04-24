Интернет запустят на всех федеральных трассах России

Операторы должны обеспечить покрытие всех федеральных трасс до 2031 года, сообщил министр цифрового развития Максут Шадаев на конференции «Телеком Будущего».

«Мы также работаем с регионами над улучшением качества связи вдоль региональных дорог. Некоторые регионы готовы даже софинансировать, давать льготы операторам, чтобы они строили вдоль региональных дорог», — цитирует Шадаева «Российская газета».

Чиновник уточнил, что самый главный вопрос сейчас — синхронизация с регионами по обеспечению энергетикой. В частности, проводится очень большая работа в рамках нацпроекта «Экономика данных».

Региональные программы, которые принимаются синхронно с нацпроектом, имеют в качестве одного из показателей обеспеченность энергетикой базовых станций, которые будут устанавливаться вдоль федеральных автодорог, подчеркнул Шадаев.