Россия нанесла мощнейший удар по промышленным объектам Украины

Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, сообщило Минобороны РФ.

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Применялись также беспилотные летательные аппараты. Ведомство отметило, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Согласно данным аналитических ресурсов, взрывы гремели в Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области.

Прилеты были зафиксированы в Киеве, где ракетным ударом была поражена железнодорожная инфраструктура, в Харькове удары пришлись на танковых завод и аэропорт. В Павлограде был атакован химзавод, который производит топливо для ракет.

По оценкам экспертов, удар минувшей ночью стал одним из самых интенсивных в 2025 году. На ряде украинских объектов детонация продолжалась несколько часов.