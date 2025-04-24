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Актуальная тема
Военная операция на Украине
#Армия #Военная политика #Оружие #ОПК #Силовые структуры #Конфликты

Россия нанесла мощнейший удар по промышленным объектам Украины

Источник:
Sibnet.ru
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Российские войска нанесли массированный удар по предприятиям авиационной, ракетно-космической, машиностроительной и бронетанковой промышленности Украины, сообщило Минобороны РФ.

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования. Применялись также беспилотные летательные аппараты. Ведомство отметило, что цели удара достигнуты, все объекты поражены.

Согласно данным аналитических ресурсов, взрывы гремели в Киевской, Житомирской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Хмельницкой и Сумской областях, а также на временно подконтрольных ВСУ территориях Запорожской области.

Прилеты были зафиксированы в Киеве, где ракетным ударом была поражена железнодорожная инфраструктура, в Харькове удары пришлись на танковых завод и аэропорт. В Павлограде был атакован химзавод, который производит топливо для ракет.

По оценкам экспертов, удар минувшей ночью стал одним из самых интенсивных в 2025 году. На ряде украинских объектов детонация продолжалась несколько часов.

Тема: Военная операция на Украине
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Оборона #Армия #Конфликты
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