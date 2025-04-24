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Промчавшегося мимо Вечного огня водителя заподозрили в осквернении

Источник:
Sibnet.ru
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Вечный огонь в Иркутске
Фото: Георгий Долгопский / CC BY-SA 4.0

Водитель в Иркутске, промчавшийся по пешеходной дорожке мимо Вечного огня, арестован, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области. Его подозревают в осквернении мемориала.

Водитель Toyota Corona, на большой скорости проехавший по территории Вечного огня на Нижней набережной Ангары, попал на камеры видеонаблюдения. Ролик распространили телеграм-каналы.

Полицейские задержали 26-летнего мужчину, он находился за рулем с явными признаками алкогольного опьянения. Также у него не было водительского удостоверения.

На водителя составили пять административных материалов. Суд назначил ему 10 суток административного ареста.

Следователи объявили о проведение процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы, совершенное публично). Максимальное наказание — лишение свободы на пять лет.

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