Земляне увидят в небе гигантский смайлик

Жители Земли в ночь на 25 апреля увидят в небе необычное явление — Луна, Венера и Сатурн выстроятся в форме смайлика, сообщается на сайте NASA.
В этот момент убывающая Луна будет выглядеть как полумесяц, при этом к ней приблизятся две планеты — Венера и Сатурн, который сформируют глаза. Лежащая на боку Луна при этом напомнит улыбку.
Явление станет доступно для наблюдения примерно в 5 часов утра незадолго до восхода Солнца над восточным горизонтом. Композиция соберется под углом в 90 градусов. Зрителям нужно будет наклонить голову вправо, чтобы правильно его рассмотреть.
Астрономы предупредили, что смайлик появится довольно низко над горизонтом, поэтому увидеть его получится только на открытой местности, где горизонт не загораживают дома и деревья.
При этом в ночь на 25 апреля Венера достигнет пика своего блеска и будет сиять с величиной –4,4. В следующий раз похожей яркости планета достигнет только к 22 сентября 2026 года.