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Земляне увидят в небе гигантский смайлик

Источник:
Sibnet.ru
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Жители Земли в ночь на 25 апреля увидят в небе необычное явление — Луна, Венера и Сатурн выстроятся в форме смайлика, сообщается на сайте NASA.

В этот момент убывающая Луна будет выглядеть как полумесяц, при этом к ней приблизятся две планеты — Венера и Сатурн, который сформируют глаза. Лежащая на боку Луна при этом напомнит улыбку.

Явление станет доступно для наблюдения примерно в 5 часов утра незадолго до восхода Солнца над восточным горизонтом. Композиция соберется под углом в 90 градусов. Зрителям нужно будет наклонить голову вправо, чтобы правильно его рассмотреть.

Луна, Венера и Сатурн выстроятся в форме смайлика
Луна, Венера и Сатурн выстроятся в форме смайлика
Фото: © NASA

Астрономы предупредили, что смайлик появится довольно низко над горизонтом, поэтому увидеть его получится только на открытой местности, где горизонт не загораживают дома и деревья.

При этом в ночь на 25 апреля Венера достигнет пика своего блеска и будет сиять с величиной –4,4. В следующий раз похожей яркости планета достигнет только к 22 сентября 2026 года.

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Топ комментариев

Kukuh88

Вроде должен был место папы римского занять, похоже переиграли)

DADMAL

Ой ! Все это напоминает фильмы особенно про камбоджу где власть военных только внутри страны делай что...

GammiPluh

Закончились запасы советских трансформаторов? Из-за недостатка переводить всю страну на другой стандарт...

physx

Просто станцевать на могиле их родственников, подумаешь не накурились и не набухались же