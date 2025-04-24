Земляне увидят в небе гигантский смайлик

Жители Земли в ночь на 25 апреля увидят в небе необычное явление — Луна, Венера и Сатурн выстроятся в форме смайлика, сообщается на сайте NASA.

В этот момент убывающая Луна будет выглядеть как полумесяц, при этом к ней приблизятся две планеты — Венера и Сатурн, который сформируют глаза. Лежащая на боку Луна при этом напомнит улыбку.

Явление станет доступно для наблюдения примерно в 5 часов утра незадолго до восхода Солнца над восточным горизонтом. Композиция соберется под углом в 90 градусов. Зрителям нужно будет наклонить голову вправо, чтобы правильно его рассмотреть.

Луна, Венера и Сатурн выстроятся в форме смайлика Фото: © NASA

Астрономы предупредили, что смайлик появится довольно низко над горизонтом, поэтому увидеть его получится только на открытой местности, где горизонт не загораживают дома и деревья.

При этом в ночь на 25 апреля Венера достигнет пика своего блеска и будет сиять с величиной –4,4. В следующий раз похожей яркости планета достигнет только к 22 сентября 2026 года.