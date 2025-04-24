Украинский президент Владимир Зеленский сорвал переговоры в Лондоне, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Если называть вещи своими именами, Зеленский сорвал лондонский раунд консультаций, убедительно подтвердив намерение Банковой любой ценой торпедировать наметившийся мирный процесс», — цитирует РИА Новости Захарову.

Она отметила, что ровно так же Киев издевался над Минскими соглашениями и пасхальным перемирием, срывал мораторий на удары по энергообъектам и переговоры в Стамбуле.

Кроме того, недоговороспособность Киева показали слова Зеленского о непризнании Крыма российским, добавила Захарова.

Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. В итоге госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Уиткофф отменили визит.

К срыву переговоров, как сообщили американские СМИ, привел гнев Вашингтона на то, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий, а предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.