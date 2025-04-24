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Деми Мур стала самым красивым человеком в мире

Источник:
Sibnet.ru
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Голливудская актриса Деми Мур признана самым красивым человеком в мире по версии журнала People.

«World’s Most Beautiful 2025 of course it’s Demi Moore (Самый красивый человек 2025 года — это, конечно, Деми Мур)» — говорится на обложке журнала.

«Она — звезда кино, икона стиля и — да! — бабушка», — описал актрису People.

Деми Мур на обложке журнала People
Фото: © People

Редакция взяла у Мур интервью на тему красоты и актерской карьеры. По словам знаменитости, величайшая свобода, которую она обрела, заключается в полном принятии себя.

«Это не значит, что я принимаю только те части, которые мне нравятся. Это значит, что я принимаю все части меня», — заявила Мур, добавив, что в свои 62 года чувствует себя гораздо лучше, чем в молодости.

People ежегодно публикует выпуск, в котором называет самого красивого человека года. На обложку в разные годы попадали такие звезды, как Джулия Робертс, Мишель Пфайффер, София Вергара, Синди Кроуфорд, Джоди Фостер, Мег Райан, Мел Гибсон, Кортни Кокс, Том Круз, Леонардо ДиКаприо, Николь Кидман, Бейонсе и другие знаменитости.

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Топ комментариев

Kukuh88

Вроде должен был место папы римского занять, похоже переиграли)

DADMAL

Ой ! Все это напоминает фильмы особенно про камбоджу где власть военных только внутри страны делай что...

GammiPluh

Закончились запасы советских трансформаторов? Из-за недостатка переводить всю страну на другой стандарт...

physx

Просто станцевать на могиле их родственников, подумаешь не накурились и не набухались же