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Песков назвал условие для прекращения конфликта на Украине

Источник:
ТАСС
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Вывод украинских военных с территорий входящих в состав России регионов Донбасса и Новороссии необходим для достижения мира на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ о том, закончится ли конфликт при выполнении данного условия.

Он напомнил, что данные регионы закреплены в Конституции РФ как ее неотъемлемые части. Также Песков отметил, что в настоящий момент некоторые территории этих регионов все еще оккупированы киевским режимом.

«По результатам референдумов эти территории вошли в административные границы Российской Федерации. С нашей точки зрения, это ситуация как де-юре, так и де-факто», — отметил Песков.

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Политика #Мир #Военная политика
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Топ комментариев

Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

pepelmetal

Альтернативное наступление украины в сторону киева говорит о её согласии

pepelmetal

Нужно его альтернативно приземлить