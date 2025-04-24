Песков назвал условие для прекращения конфликта на Украине

Вывод украинских военных с территорий входящих в состав России регионов Донбасса и Новороссии необходим для достижения мира на Украине, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Если Украина выведет свои войска из этих четырех регионов, то да», — приводит ТАСС слова Пескова, сказанные им в ответ о том, закончится ли конфликт при выполнении данного условия.

Он напомнил, что данные регионы закреплены в Конституции РФ как ее неотъемлемые части. Также Песков отметил, что в настоящий момент некоторые территории этих регионов все еще оккупированы киевским режимом.

«По результатам референдумов эти территории вошли в административные границы Российской Федерации. С нашей точки зрения, это ситуация как де-юре, так и де-факто», — отметил Песков.