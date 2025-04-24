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Определились полуфиналисты Кубка Гагарина

Источник:
Sibnet.ru
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«Локомотив» на встрече с «Авангардом»
Фото: © ХК «Локомотив»

Стали известны все полуфиналисты Кубка-Гагарина-2025 — это «Локомотив», «Салават Юлаев», «Трактор» и московское «Динамо».

«Салават Юлаев» в среду со счетом 3:2 обыграл московский «Спартак» в седьмом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, которая прошла на «Уфа-Арене», завершилась победой хозяев.

С аналогичным счетом «Локомотив» победил «Авангард», также в седьмом матче серии. Счет в серии до четырех побед стал 4–3 в пользу ярославцев

В полуфинальных сериях, которые стартуют 27 и 28 апреля, сыграют:

  • «Локомотив» (Ярославль) — «Салават Юлаев» (Уфа);
  • «Трактор» (Челябинск) — «Динамо» (Москва).

Финальная серия Кубка Гагарина стартует 13 мая. Действующий чемпион КХЛ — магнитогорский «Металлург».

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Dimank

Вот наглядный капиталист, заныл при открытой конкуренции сразу.

Uynachalnica

И это правильно! Не, ну не качество своего же повышать, и цены снижать. Так капиталисты из коммунистов...

pepelmetal

Альтернативное наступление украины в сторону киева говорит о её согласии

pepelmetal

Нужно его альтернативно приземлить