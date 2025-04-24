Шойгу заявил о подготовке Европы к войне с Россией

Европейские страны разворачивают неприкрытую кампанию по подготовке к войне с Россией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

В Европе разворачивается ничем не прикрытая кампания по подготовке к военному конфликту с Российской Федерацией. На разных уровнях озвучиваются возможные сроки такого столкновения — от трех до пяти лет. Уже в 2030 году европейские политики и военные хотят быть готовы воевать с нами», — сказал Шойгу в интервью ТАСС.

При этом он обратил внимание, что несмотря на попытки киевских властей «подороже продать природные богатства Украины, ее территорию», военный, экономический и мобилизационный потенциал Киева существенно ослаблен.

«Экономика находится в состоянии глубокого кризиса и зависит от западной помощи, растет государственный долг, который по итогам 2024 года вырос до 167 миллиардов долларов. Вместе с тем поддерживающие их государства, несмотря на громкие заявления, не могут удовлетворить все требования Киева в военной сфере», — отметил секретарь Совбеза.