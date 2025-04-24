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Банки начали ограничивать «невыгодных» владельцев кредиток

Источник:
РБК
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Некоторые российские банки начали сокращать лимиты и блокировать расходные операции клиентам, которые пользуются кредитными картами только в беспроцентный период, сообщил зампред правления «Уралсиба» Станислав Тывес.

«Если раньше клиенты, которые пользовались кредитной картой, не платили банку годами проценты и думали, что в банках этого никто не понимает, то неожиданно за последние полгода клиентам показали, что банки про это понимают», — приводит РБК слова Тывеса, сказанные им на форуме «Финансы новой цифровой эпохи».

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По его словам, если по ключевой ставке 6% и большом объеме кредитов наличными банки это терпели, то при «ключе» 21% и низких объемах выдач кредитов наличными банки просто начинают блокировать этих клиентов и говорить: «Уходите в другие банки»

Зампред «Уралсиба» пояснил, что банк снижает лимит по кредитной карте до нуля в случае, если клиент долгое время не платит проценты по счету. Таким образом, расходные операции по карте невозможны.

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