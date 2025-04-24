Военкор «Звезды» Никита Гольдин умер от ранений в больнице

Военный корреспондент «Звезды» Никита Гольдин, получивший тяжелые ранения 24 марта в зоне проведения СВО, умер в больнице, сообщила газета «Красная звезда».

«От ранений, полученных в результате атаки украинских боевиков в зоне СВО, скончался военный журналист, офицер редакционно-издательского центра "Красная звезда" лейтенант Никита Максимович Гольдин», — сказано в сообщении.

Военный корреспондент «Звезды» Никита Гольдин Фото: © «Звезда»

Гольдин работал в группе с оператором Андреем Пановым и водителем съемочной группы Александром Сиркели. Вместе с ними находился корреспондент «Известий» Александр Федорчак. ВСУ ударили по машине двумя реактивными снарядами HIMARS.

В результате удара Гольдин получил осколочное ранение головы. Панов, Сиркели и Федорчук погибли.

Никита Гольдин окончил факультет журналистки Военного университета Министерства обороны РФ. С лета 2024 года работал на «Звезде».